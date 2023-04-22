В Закарпатье отказались сносить памятник советским воинам

Власти села Лисичово Закарпатской области на западе Украины отказались демонтировать памятник советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, вопрос об этом обсуждался с жителями населённого пункта, которые единогласно высказались за сохранение монумента.

В опубликованном в Сети документе подчёркивается, что снос памятника "обесценит вклад погибших в борьбу против фашизма".