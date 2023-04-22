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22 апреля, 12:22

В Закарпатье отказались сносить памятник советским воинам

В Закарпатской области отказались демонтировать памятник советским солдатам

Власти села Лисичово Закарпатской области на западе Украины отказались демонтировать памятник советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, вопрос об этом обсуждался с жителями населённого пункта, которые единогласно высказались за сохранение монумента.

В опубликованном в Сети документе подчёркивается, что снос памятника "обесценит вклад погибших в борьбу против фашизма".

Памятник Советской армии в Софии исписали красной краской

Памятник Советской армии в Софии исписали красной краской

Лайф писал, что с памятника-символа Одессы "Якорь-сердце" стёрли имя российского дизайнера Артемия Лебедева. Скульптура была создана в виде логотипа города, разработанного в 2012 году его студией.

Обложка ©

Валерий Шарифулин / ТАСС

Матвей Константинов
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