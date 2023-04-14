Имя российского дизайнера Артемия Лебедева стёрли с памятника – символа Одессы

Уточняется, что памятник был создан в виде логотипа Одессы, разработанного студией Лебедева. Российская компания создала туристический логотип города ещё 11 лет назад. В том же 2012 году был открыт бронзовый памятник "Якорь-сердце".

Напомним, власти Украины ещё несколько лет назад внесли Артемия Лебедева в списки "невъездных", но после начала специальной военной операции он смог нарушить запрет Киева и посетить освобождённые территории. В рамках трипа он побывал в Донецке, Мариуполе и городе Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. А в марте СБУ заочно предъявила обвинение Артемию Лебедеву после репортажа с ЗАЭС.