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15 марта, 16:47

"Цэрэушная помойка": Артемий Лебедев обрушился с критикой на Google из-за очередной блокировки

Артемий Лебедев раскритиковал Google из-за блокировки его канала на YouTube

Российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев назвал компанию Google "цэрэушной помойкой" за удаление его YouTube-каналов. Он раскритиковал американскую корпорацию в обзоре новостей на Rutube.

"Это никакого отношения не имеет к коммерческой деятельности, это абсолютно точно вонючая цэрэушная помойка, потому что нормальные люди никогда не стирают контент и не разбрасываются подписчиками", — заявил Лебедев.

По его словам, Google уничтожает контент вместо получения прибыли на YouTube-блогерах. Дизайнер указал, что его каналы удаляют из-за жалоб пользователей. Лебедева возмущают такие действия, так как он считает себя мирным и добрым человеком. Блогер заявил о намерении создавать новые YouTube-каналы, несмотря на блокировки.

Последнее ограничение уже третье для дизайнера. В первый раз видеохостинг заблокировал его канал с миллионной аудиторией 22 февраля.

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Ранее российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал проморолик французского дома моды Louis Vuitton, в котором представители Украины увидели поддержку России.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Илья Суриков
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