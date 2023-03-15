"Цэрэушная помойка": Артемий Лебедев обрушился с критикой на Google из-за очередной блокировки

Российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев назвал компанию Google "цэрэушной помойкой" за удаление его YouTube-каналов. Он раскритиковал американскую корпорацию в обзоре новостей на Rutube.

"Это никакого отношения не имеет к коммерческой деятельности, это абсолютно точно вонючая цэрэушная помойка, потому что нормальные люди никогда не стирают контент и не разбрасываются подписчиками", — заявил Лебедев.

По его словам, Google уничтожает контент вместо получения прибыли на YouTube-блогерах. Дизайнер указал, что его каналы удаляют из-за жалоб пользователей. Лебедева возмущают такие действия, так как он считает себя мирным и добрым человеком. Блогер заявил о намерении создавать новые YouTube-каналы, несмотря на блокировки.

Последнее ограничение уже третье для дизайнера. В первый раз видеохостинг заблокировал его канал с миллионной аудиторией 22 февраля.