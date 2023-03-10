Артемий Лебедев раскрыл, что хотел сказать Louis Vuitton промороликом с "флагом России"

Российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев прокомментировал проморолик французского дома моды Louis Vuitton, в котором представители Украины увидели поддержку России. По его мнению, поддержка российского флага или специальной военной операции — это последнее, что имел в виду бренд.

"Они об этом вообще даже не думали, но зато об этом подумали украинцы... Получили в ответ обвинение, что они безграмотные", — отметил он в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".