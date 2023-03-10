Артемий Лебедев раскрыл, что хотел сказать Louis Vuitton промороликом с "флагом России"
Артемий Лебедев усомнился, что ролик Louis Vuitton с "флагом России" был снят в поддержку СВО
Российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев прокомментировал проморолик французского дома моды Louis Vuitton, в котором представители Украины увидели поддержку России. По его мнению, поддержка российского флага или специальной военной операции — это последнее, что имел в виду бренд.
"Они об этом вообще даже не думали, но зато об этом подумали украинцы... Получили в ответ обвинение, что они безграмотные", — отметил он в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".
Лебедев напомнил, что "не все триколоры на свете" принадлежат России. Он подчеркнул, что существует довольно много стран, у которых на флаге присутствуют белый, синий и красный цвета, например Франция и США.
Напомним, французский дом моды Louis Vuitton выпустил проморолик к презентации новой женской коллекции, в котором проукраинские пользователи увидели флаги России, ДНР и букву V. Советник главы офиса Зеленского также обвинил всемирно известный бренд в поддержке России, нарвавшись на весьма грубый ответ. Louis Vuitton опубликовал фотографию французского флага с подписью "Учите географию" на украинском языке.
YouTube / Louis Vuitton