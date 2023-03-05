Украинцы накинулись на Louis Vuitton из-за проморолика с "флагом России и символом спецоперации"

Louis Vuitton вновь заподозрили в поддержке России, а также специальной военной операции на Украине. Накануне французский дом моды опубликовал проморолик к презентации новой женской коллекции, что очень не понравилось проукраинским пользователям социальной сети.

Новый проморолик Louis Vuitton. Видео © Twitter / Louis Vuitton

Дело в том, что в видео использован флаг в трёх цветах — белом, синем и красном, а полотно украшает большая чёрная буква V — инициал ретейлера. Выпуск ролика приурочен к презентации новой женской коллекции на Неделе моды в Париже, которая состоится 6 марта в музее Орсе. Однако в этом украинские пользователи Сети увидели не что иное, как поддержку спецоперации: цвета похожи на флаг России и ДНР, а знак V наносят на военную технику ВС РФ.

Так, в комментариях украинцы начали прославлять Украину и оскорблять легендарный дом моды, нисколько не стесняясь в выражениях. Некоторые указали, что "счастливы не иметь вещей бренда". Даже напоминание граждан Франции о том, что белый, красный и синий также являются цветами французского флага, и просьбы в адрес украинцев следить за словами никак не повлияли на них. Но всё-таки тех, кто положительно оценил это видео, оказалось гораздо больше.