Украинцы накинулись на Louis Vuitton из-за проморолика с "флагом России и символом спецоперации"
Проукраинские пользователи увидели в проморолике Louis Vuitton флаги России, ДНР и букву V
Louis Vuitton вновь заподозрили в поддержке России, а также специальной военной операции на Украине. Накануне французский дом моды опубликовал проморолик к презентации новой женской коллекции, что очень не понравилось проукраинским пользователям социальной сети.
Новый проморолик Louis Vuitton. Видео © Twitter / Louis Vuitton
Дело в том, что в видео использован флаг в трёх цветах — белом, синем и красном, а полотно украшает большая чёрная буква V — инициал ретейлера. Выпуск ролика приурочен к презентации новой женской коллекции на Неделе моды в Париже, которая состоится 6 марта в музее Орсе. Однако в этом украинские пользователи Сети увидели не что иное, как поддержку спецоперации: цвета похожи на флаг России и ДНР, а знак V наносят на военную технику ВС РФ.
Так, в комментариях украинцы начали прославлять Украину и оскорблять легендарный дом моды, нисколько не стесняясь в выражениях. Некоторые указали, что "счастливы не иметь вещей бренда". Даже напоминание граждан Франции о том, что белый, красный и синий также являются цветами французского флага, и просьбы в адрес украинцев следить за словами никак не повлияли на них. Но всё-таки тех, кто положительно оценил это видео, оказалось гораздо больше.
Это не первый случай, когда Louis Vuitton подозревали в поддержке специальной военной операции на Украине: аналогичная ситуация произошла год назад. Дело в том, что на новых украшениях Louis Vuitton элементами дизайна стали символы V и Z, которые наносятся для идентификации на технику российских войск, проводящих демилитаризацию и денацификацию Украины.
Twitter / Louis Vuitton