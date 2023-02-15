Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 23:14

Фаррелл Уильямс стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton

<p>Фаррелл Уильямс. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%22Hidden_Figures%22_Screening_at_NMAAHC_(NHQ201612140033)_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фаррелл Уильямс. Обложка © Wikipedia

Музыкант и продюсер Фаррелл Уильямс назначен новым креативным директором мужской линии модного дома Louis Vuitton. Об этом бренд сообщил в "Твиттере".

Это решение стало первым крупным шагом нового CEO бренда Пьетро Беккари, занявшего должность 1 февраля 2023 года. Фаррелл Уильямс приступит к своим обязанностям в ближайшее время: на Неделе мужской моды в Париже в июне этого года будет презентована его первая коллекция.

"Я рад приветствовать возвращение Фаррелла Уильямса домой после нашего сотрудничества в Louis Vuitton в 2004 и 2008 году — в качестве креативного директора. Его творческое видение за рамками моды, безусловно, поведёт Louis Vuitton вперёд к новой, восхитительной главе", — отмечается в заявлении Беккари.

Модники встали на уши, увидев моделей с головами волков и львов на показе Schiaparelli

Модники встали на уши, увидев моделей с головами волков и львов на показе Schiaparelli

Напомним, должность художественного руководителя Louis Vuitton оставалась вакантной после смерти Вирджила Абло в ноябре 2021 года. Причиной смерти 42-летнего дизайнера стал рак — сердечная ангиосаркома. В одном из интервью он признавался, что в начале 2000-х на него оказало глубокое влияние творчество Фаррелла Уильямса.

Юлия Коновалова
  • Новости
  • louisvuitton
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров