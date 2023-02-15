Фаррелл Уильямс стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton
Фаррелл Уильямс. Обложка © Wikipedia
Музыкант и продюсер Фаррелл Уильямс назначен новым креативным директором мужской линии модного дома Louis Vuitton. Об этом бренд сообщил в "Твиттере".
Это решение стало первым крупным шагом нового CEO бренда Пьетро Беккари, занявшего должность 1 февраля 2023 года. Фаррелл Уильямс приступит к своим обязанностям в ближайшее время: на Неделе мужской моды в Париже в июне этого года будет презентована его первая коллекция.
"Я рад приветствовать возвращение Фаррелла Уильямса домой после нашего сотрудничества в Louis Vuitton в 2004 и 2008 году — в качестве креативного директора. Его творческое видение за рамками моды, безусловно, поведёт Louis Vuitton вперёд к новой, восхитительной главе", — отмечается в заявлении Беккари.
Напомним, должность художественного руководителя Louis Vuitton оставалась вакантной после смерти Вирджила Абло в ноябре 2021 года. Причиной смерти 42-летнего дизайнера стал рак — сердечная ангиосаркома. В одном из интервью он признавался, что в начале 2000-х на него оказало глубокое влияние творчество Фаррелла Уильямса.