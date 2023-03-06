В офисе Зеленского увидели "поддержку Москвы" из-за новой рекламы Louis Vuitton

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил французский дом моды Louis Vuitton в использовании "пророссийской" символики в новой рекламной кампании фирмы, где были использованы цвета французского флага и символ V.

"Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии", — написал чиновник в "Твиттере".

Большинство комментаторов с удивлением восприняли такую реакцию политика, напомнив ему, что красный, белый и синий цвета используются во флагах разных стран мира, в том числе и во французском триколоре. Кроме того, буква V, которая подверглась жёсткой критике, означает Vuitton из названия самого бренда.