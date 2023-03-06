В офисе Зеленского увидели "поддержку Москвы" из-за новой рекламы Louis Vuitton
Советник главы офиса Зеленского Подоляк обвинил Louis Vuitton в поддержке России
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил французский дом моды Louis Vuitton в использовании "пророссийской" символики в новой рекламной кампании фирмы, где были использованы цвета французского флага и символ V.
"Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии", — написал чиновник в "Твиттере".
Большинство комментаторов с удивлением восприняли такую реакцию политика, напомнив ему, что красный, белый и синий цвета используются во флагах разных стран мира, в том числе и во французском триколоре. Кроме того, буква V, которая подверглась жёсткой критике, означает Vuitton из названия самого бренда.
Напомним, в Сети появился проморолик люксового бренда Louis Vuitton, в котором проукраинские пользователи разглядели поддержку России. Всему виной стал флаг, напоминающий триколор, и литера V — один из символов спецоперации.
YouTube / Louis Vuitton