Приятно наблюдать, как известные бренды поддерживают Россию, заявил Лайфу депутат Госдумы Сергей Колунов, комментируя новую рекламу бренда Louis Vuitton с литерой V и флагом РФ. Он напомнил, что мода и искусство всегда отражают мнение большинства.

"А ведь за каждой такой компанией стоят сотни тысяч сотрудников и покупателей по всему миру. Если рекламная кампания напрямую ассоциируется с Россией, это значит только одно: первый, как говорится, пошёл. Интрига в том, что первый — ещё и первый в мировом рейтинге списка "Форбс". А дальше — больше. Мир моды ожидает пророссийский бунт! Как говорится, спасибо за поддержку", — сказал парламентарий.

Колунов отметил, что не РФ скучает по ушедшим брендам, а "они сами хотят вернуться на российский рынок", так как понимают, что в нашей стране их ждут мир и стабильность.

"Так что европейские компании, их сотрудники и клиенты не сомневаются: они хотят быть Vместе с Россией!" — заключил народный избранник.