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Регион
Опубликовано 5 марта 2023, 22:36
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В Госдуме оценили рекламу Louis Vuitton с литерой V

Депутат Колунов уверен, что Louis Vuitton поддержал Россию рекламой с буквой V

Приятно наблюдать, как известные бренды поддерживают Россию, заявил Лайфу депутат Госдумы Сергей Колунов, комментируя новую рекламу бренда Louis Vuitton с литерой V и флагом РФ. Он напомнил, что мода и искусство всегда отражают мнение большинства.

"А ведь за каждой такой компанией стоят сотни тысяч сотрудников и покупателей по всему миру. Если рекламная кампания напрямую ассоциируется с Россией, это значит только одно: первый, как говорится, пошёл. Интрига в том, что первый — ещё и первый в мировом рейтинге списка "Форбс". А дальше — больше. Мир моды ожидает пророссийский бунт! Как говорится, спасибо за поддержку", — сказал парламентарий.

Колунов отметил, что не РФ скучает по ушедшим брендам, а "они сами хотят вернуться на российский рынок", так как понимают, что в нашей стране их ждут мир и стабильность.

Пользователи соцсетей заподозрили Louis Vuitton в поддержке "Операции Z"
Пользователи соцсетей заподозрили Louis Vuitton в поддержке "Операции Z"

"Так что европейские компании, их сотрудники и клиенты не сомневаются: они хотят быть Vместе с Россией!" заключил народный избранник.

Ранее в Сети появился проморолик люксового бренда Louis Vuitton, на котором проукраинские пользователи Сети разглядели поддержку России. Всё дело во флаге, напоминающем триколор и литеру V, — одном из символов спецоперации.

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Twitter / Louis Vuitton

Ольга Годуненко
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