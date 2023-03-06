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6 марта, 03:08

Louis Vuitton колко указал Подоляку на место после критики

Louis Vuitton посоветовал "учить географию" в ответ на слова Подоляка о рекламе

Французский дом моды Louis Vuitton после критики новой рекламы от советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка опубликовал фотографию французского флага с подписью "Учите географию" на украинском языке.

"Вивчайте географию (укр. "Учите географию". — Прим. Лайфа)", — было написано на фотографии. Сейчас снимок удалён из соцсети.

Украинцы накинулись на Louis Vuitton из-за проморолика с "флагом России и символом спецоперации"

Украинцы накинулись на Louis Vuitton из-за проморолика с "флагом России и символом спецоперации"

Напомним, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обвинил Louis Vuitton в поддержке России из-за новой рекламы модного дома. Он обратил внимание на символ V и выбранные цвета, посчитав, что это отсылка к российской спецоперации.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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