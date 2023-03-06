Louis Vuitton колко указал Подоляку на место после критики

Французский дом моды Louis Vuitton после критики новой рекламы от советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка опубликовал фотографию французского флага с подписью "Учите географию" на украинском языке.

"Вивчайте географию (укр. "Учите географию". — Прим. Лайфа)", — было написано на фотографии. Сейчас снимок удалён из соцсети.