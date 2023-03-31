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31 марта, 17:01

Памятник Советской армии в Софии исписали красной краской

<p>В Болгарии вандалы осквернили памятник Советской армии. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/rusembul/1587" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России в Болгарии</a></p>

В Болгарии вандалы осквернили памятник Советской армии. Обложка © Telegram / Посольство России в Болгарии

В Софии вандалы осквернили памятник Советской армии. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Болгарии в телеграм-канале.

В Болгарии вандалы осквернили памятник Советской армии. Фото © Telegram / Посольство России в Болгарии

В Болгарии вандалы осквернили памятник Советской армии. Фото © Telegram / Посольство России в Болгарии

"Хроники бесславия продолжаются: очередные "неравнодушные" граждане не нашли лучшего способа заявить о своей "позиции", кроме как ещё сильнее изуродовав памятник Советской армии в Софии. Очевидно, аргумента убедительнее красной краски у "героев" не нашлось. Вновь повторим, что мёртвые всё стерпят — и забвение, и неуважение к подвигу, и глумление над монументами", — сказано в сообщении.

В диппредставительстве уверены, что в итоге болгарское общество окажется устойчивым к таким варварским проявлениям, а власти страны примут эффективные меры, чтобы предотвратить эти позорные акции. Пресс-служба посольства также разместила фото, на которых видно, что злоумышленники откололи часть надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Кроме того, на постаменте красными буквами написано: "Демонтаж".

В латвийской Бауске разрушили памятник легионерам СС

В латвийской Бауске разрушили памятник легионерам СС

Ранее Лайф писал, что в Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19. Монумент был установлен в 1986 году на территории школы № 5 в Печерском районе украинской столицы.

Никита Осипов
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