Памятник Советской армии в Софии исписали красной краской

В Софии вандалы осквернили памятник Советской армии. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Болгарии в телеграм-канале.

В Болгарии вандалы осквернили памятник Советской армии. Фото © Telegram / Посольство России в Болгарии

"Хроники бесславия продолжаются: очередные "неравнодушные" граждане не нашли лучшего способа заявить о своей "позиции", кроме как ещё сильнее изуродовав памятник Советской армии в Софии. Очевидно, аргумента убедительнее красной краски у "героев" не нашлось. Вновь повторим, что мёртвые всё стерпят — и забвение, и неуважение к подвигу, и глумление над монументами", — сказано в сообщении.

В диппредставительстве уверены, что в итоге болгарское общество окажется устойчивым к таким варварским проявлениям, а власти страны примут эффективные меры, чтобы предотвратить эти позорные акции. Пресс-служба посольства также разместила фото, на которых видно, что злоумышленники откололи часть надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Кроме того, на постаменте красными буквами написано: "Демонтаж".