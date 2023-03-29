В Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19
Демонтированный памятник истребителю МиГ-19 в Киеве. Обложка © t.me / STEPANETS
Памятник советскому истребителю Ми-19 был демонтирован в Киеве. Об этом пишет украинское издание "Вести".
По информации издания, монумент был установлен в 1986 году на территории школы № 5 в Печерском районе украинской столицы.
Демонтированный памятник истребителю МиГ-19 в Киеве. Фото © t.me / STEPANETS
Ранее в городе Хороле Полтавской области демонтировали памятник советскому генералу Ивану Третьяку. Данное распоряжение выдал глава региона Дмитрий Лунин.