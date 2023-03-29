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28 марта, 21:47

В Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19

<p>Демонтированный памятник истребителю МиГ-19 в Киеве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kirstepan/3001" target="_blank" rel="noopener noreferrer">STEPANETS</a></p>

Демонтированный памятник истребителю МиГ-19 в Киеве. Обложка © t.me / STEPANETS

Памятник советскому истребителю Ми-19 был демонтирован в Киеве. Об этом пишет украинское издание "Вести".

По информации издания, монумент был установлен в 1986 году на территории школы № 5 в Печерском районе украинской столицы.

Демонтированный памятник истребителю МиГ-19 в Киеве. Фото © t.me / STEPANETS

Демонтированный памятник истребителю МиГ-19 в Киеве. Фото © t.me / STEPANETS

Во Львовской области разобрали ещё шесть советских памятников

Во Львовской области разобрали ещё шесть советских памятников

Ранее в городе Хороле Полтавской области демонтировали памятник советскому генералу Ивану Третьяку. Данное распоряжение выдал глава региона Дмитрий Лунин.

Юлия Коновалова
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