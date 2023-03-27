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27 марта, 16:14

В латвийской Бауске разрушили памятник легионерам СС

<p>В латвийской Бауске разрушили памятник легионерам СС. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/PolinaVojnova/status/1640315400830238721/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">polinavoinova</a></p>

В латвийской Бауске разрушили памятник легионерам СС. Обложка © Twitter / polinavoinova

В латвийском Бауске неизвестные разрушили стелу латышским легионерам СС. По данным Bauskasdzive.lv, всё произошло в ночь на 27 марта.

"Утром в понедельник, 27 марта, было зафиксировано, что у дороги к Баускому замковому холму со стороны бульвара Бривибас был снесён памятник", — сказано в материале.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, однако пока "не зафиксировали ничего подозрительного". Предполагается, что случившееся может быть связано с демонтажем советских памятников в Латвии. Между тем депутат Бауской краевой думы Райтис Абельниекс отметил, что объект будет восстановлен. По его мнению, к инциденту причастна группа лиц, а не один человек с лебёдкой, как думали полицейские ранее.

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Никита Осипов
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