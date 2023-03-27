В латвийской Бауске разрушили памятник легионерам СС

"Утром в понедельник, 27 марта, было зафиксировано, что у дороги к Баускому замковому холму со стороны бульвара Бривибас был снесён памятник", — сказано в материале.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, однако пока "не зафиксировали ничего подозрительного". Предполагается, что случившееся может быть связано с демонтажем советских памятников в Латвии. Между тем депутат Бауской краевой думы Райтис Абельниекс отметил, что объект будет восстановлен. По его мнению, к инциденту причастна группа лиц, а не один человек с лебёдкой, как думали полицейские ранее.