В латвийской Бауске разрушили памятник легионерам СС
В латвийской Бауске разрушили памятник легионерам СС. Обложка © Twitter / polinavoinova
В латвийском Бауске неизвестные разрушили стелу латышским легионерам СС. По данным Bauskasdzive.lv, всё произошло в ночь на 27 марта.
"Утром в понедельник, 27 марта, было зафиксировано, что у дороги к Баускому замковому холму со стороны бульвара Бривибас был снесён памятник", — сказано в материале.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, однако пока "не зафиксировали ничего подозрительного". Предполагается, что случившееся может быть связано с демонтажем советских памятников в Латвии. Между тем депутат Бауской краевой думы Райтис Абельниекс отметил, что объект будет восстановлен. По его мнению, к инциденту причастна группа лиц, а не один человек с лебёдкой, как думали полицейские ранее.
Ранее Лайф писал, что мэр Элксниньш заявил, что готов забрать из Риги памятник Пушкину. По его словам, в Даугавпилсе имеется улица, которая носит имя солнца русской поэзии.