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25 марта, 14:49

В Полтаве вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину

В украинском городе Полтаве неизвестные осквернили памятники генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину. Об этом сообщает издание "Полтавщина".

"В ночь с 24 на 25 марта в центре Полтавы неизвестные разукрасили коричневой краской памятники советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину", — отмечается в публикации.

  • В Полтаве вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину. Фото © Telegram / Полтавщина
    В Полтаве вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину. Фото © Telegram / Полтавщина
  • В Полтаве вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину. Фото © Telegram / Полтавщина
    В Полтаве вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину. Фото © Telegram / Полтавщина

В Полтаве вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину. Фото © Telegram / Полтавщина

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На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что неизвестные оставили надпись "317 VIII". Вероятнее всего, это связано с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики", который был принят во времена президентства Петра Порошенко. При этом местные коммунальщики пока не спешат очищать памятник.

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Ранее же Лайф рассказывал, что в финской деревне Кивикко, которая является пригородом Хельсинки, вандалы осквернили братскую могилу советских солдат и попытались поджечь памятник.

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Telegram / Полтавщина

Артур Белкин
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