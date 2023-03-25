В Полтаве вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину
В украинском городе Полтаве неизвестные осквернили памятники генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину. Об этом сообщает издание "Полтавщина".
"В ночь с 24 на 25 марта в центре Полтавы неизвестные разукрасили коричневой краской памятники советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину", — отмечается в публикации.
На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что неизвестные оставили надпись "317 VIII". Вероятнее всего, это связано с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики", который был принят во времена президентства Петра Порошенко. При этом местные коммунальщики пока не спешат очищать памятник.
Ранее же Лайф рассказывал, что в финской деревне Кивикко, которая является пригородом Хельсинки, вандалы осквернили братскую могилу советских солдат и попытались поджечь памятник.
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