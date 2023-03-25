В Полтаве вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину

"В ночь с 24 на 25 марта в центре Полтавы неизвестные разукрасили коричневой краской памятники советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину", — отмечается в публикации.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что неизвестные оставили надпись "317 VIII". Вероятнее всего, это связано с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики", который был принят во времена президентства Петра Порошенко. При этом местные коммунальщики пока не спешат очищать памятник.