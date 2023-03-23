Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 марта, 14:05

Мэр латвийского города заявил о готовности забрать из Риги осквернённый памятник Пушкину

Мэр Даугавпилса Элксниньш заявил, что готов забрать из Риги памятник Пушкину

<p>Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Andrejs Elksniņš</p>

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Andrejs Elksniņš

Мэр латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил о готовности установить в городе памятник Александру Пушкину, который ранее вандалы осквернили в Риге. Об этом он написал в соцсетях.

"Собственник памятника — Рижская дума и жители города. Будет не нужен — готовы забрать!" написал Элксниньш.

Градоначальник напомнил, что в Даугавпилсе имеется улица Пушкина, а сам поэт был связан с городом через своего друга, декабриста Кюхельбекера, который находился в заточении в местной крепости и писал Пушкину письма.

В середине марта на Ратушной площади Риги прошёл митинг, на котором местные жители выступили против сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину. Позже неизвестные облили монумент краской.

В Полтавской области снесли памятник Пушкину

В Полтавской области снесли памятник Пушкину

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Латвия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров