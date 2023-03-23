Мэр латвийского города заявил о готовности забрать из Риги осквернённый памятник Пушкину
Мэр Даугавпилса Элксниньш заявил, что готов забрать из Риги памятник Пушкину
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Мэр латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил о готовности установить в городе памятник Александру Пушкину, который ранее вандалы осквернили в Риге. Об этом он написал в соцсетях.
"Собственник памятника — Рижская дума и жители города. Будет не нужен — готовы забрать!" — написал Элксниньш.
Градоначальник напомнил, что в Даугавпилсе имеется улица Пушкина, а сам поэт был связан с городом через своего друга, декабриста Кюхельбекера, который находился в заточении в местной крепости и писал Пушкину письма.
В середине марта на Ратушной площади Риги прошёл митинг, на котором местные жители выступили против сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину. Позже неизвестные облили монумент краской.