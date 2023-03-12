"Нет варварству!": Жители Риги встали на защиту Пушкина

Более ста жителей Риги вышли на Ратушную площадь с требованием не сносить памятник русскому поэту Александру Пушкину. На их плакатах написано, в частности, "Нет варварству!" и "Пушкин — основа культуры".

Митинг против сноса памятника Пушкину в Риге. Видео © Telegram / "Шпроты в изгнании"

Возле импровизированной сцены стоят две картонные фигуры — самого Пушкина и мэра города Мартиньша Стакиса, который пытается его застрелить. Акцию посетил оппозиционный публицист Владимир Линдерман, защищающий в республике права русских. Он считает, что власти в любом случае проигнорируют призыв рижан.

Решение о сносе монумента Александру Пушкину принял совет по памятникам Рижской думы. Более того, подобная участь ожидает скульптуры писателей Андрея Упита и Анны Саксе. Причиной является "прославление" ими советского периода Латвии.