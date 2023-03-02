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2 марта, 15:47

В Финляндии вандалы подожгли памятник на братской могиле советских солдат

<p>В Финляндии вандалы подожгли памятник на братской могиле советских солдат. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/JaniToivonen12/status/1628433355896233984?failedScript=vendor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JaniToivonen12</a></p>

В Финляндии вандалы подожгли памятник на братской могиле советских солдат. Обложка © Twitter / JaniToivonen12

В Финляндии вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в деревне Кивикко (пригород Хельсинки). Как сообщили журналистам в пресс-службе региональной администрации, неизвестные подожгли там памятник, а на мемориальной табличке написали оскорбления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сам инцидент произошёл в конце февраля, злоумышленников пока так и не нашли. Тем не менее власти уже осудили вандализм в отношении могил и памятников солдатам и военнопленным.

"Вандализм на местах захоронений недопустим. Если на местах захоронений будут совершены акты вандализма или другие неподобающие действия, этим займётся полиция", — подчеркнул представитель региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрем.

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Ранее Лайф рассказывал, что членам российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не дали возложить цветы к памятнику советским воинам. В Совфеде РФ указали на деградацию Европы после инцидента.

Наталья Исакова
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