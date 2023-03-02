В Финляндии вандалы подожгли памятник на братской могиле советских солдат

В Финляндии вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в деревне Кивикко (пригород Хельсинки). Как сообщили журналистам в пресс-службе региональной администрации, неизвестные подожгли там памятник, а на мемориальной табличке написали оскорбления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сам инцидент произошёл в конце февраля, злоумышленников пока так и не нашли. Тем не менее власти уже осудили вандализм в отношении могил и памятников солдатам и военнопленным.