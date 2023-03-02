В Финляндии вандалы подожгли памятник на братской могиле советских солдат
В Финляндии вандалы подожгли памятник на братской могиле советских солдат. Обложка © Twitter / JaniToivonen12
В Финляндии вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в деревне Кивикко (пригород Хельсинки). Как сообщили журналистам в пресс-службе региональной администрации, неизвестные подожгли там памятник, а на мемориальной табличке написали оскорбления.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сам инцидент произошёл в конце февраля, злоумышленников пока так и не нашли. Тем не менее власти уже осудили вандализм в отношении могил и памятников солдатам и военнопленным.
"Вандализм на местах захоронений недопустим. Если на местах захоронений будут совершены акты вандализма или другие неподобающие действия, этим займётся полиция", — подчеркнул представитель региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрем.
Ранее Лайф рассказывал, что членам российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не дали возложить цветы к памятнику советским воинам. В Совфеде РФ указали на деградацию Европы после инцидента.