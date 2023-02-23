В СФ указали на деградацию Европы после недопуска российской делегации к памятнику в Вене

Европа, равно как и созданные ею различные институты, такие как ПАСЕ или ОБСЕ, деградируют и лишь говорят об уважении к народам других стран и их культуре. Об этом RT заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Они много говорят о том, что уважают вероисповедание и культуру других народов, а на самом деле демонстрируют полнейшее неуважение. Фактически Европа деградирует. А вместе с ней деградируют и институты, созданные Евросоюзом, — Парламентская ассамблея Европы и ОБСЕ", — заявил Цеков.

По его мнению, случившееся с российской делегацией в Вене показывает, что подобные институции — бесперспективны и не только ищут конфликта, но и регулярно его создают.