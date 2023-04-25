"Дни Пушкина сочтены": В Риге решили снести памятник величайшему русскому поэту

"Дни Пушкина в парке Кронвалда сочтены. По инициативе Kods Rīgai коалиция Рижской думы согласилась, что этот незаконно установленный памятник должен исчезнуть из городской среды Риги и это должно произойти оперативно", — отметила она.

По данным Delfi, в Kods Rīgai хотят принять решение о демонтаже до 4 мая, чтобы не допустить собрания у памятника жителей 9 Мая. Депутаты считают, что монумент установлен незаконно, так как подарен он был Посольством РФ, возведён при участии бывшего мэра Риги Нила Ушакова, но без Госинспекции по охране памятников культуры и Совета рижского исторического центра. По их мнению, специальных разрешений для сноса не требуется.