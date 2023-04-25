"Дни Пушкина сочтены": В Риге решили снести памятник величайшему русскому поэту
Правящая коалиция в Риге согласилась снести памятник Пушкину
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Правящая коалиция Рижской думы одобрила предложение по сносу памятника русскому поэту Александру Пушкину. Об этом в соцсетях сообщила один из авторов инициативы, вице-спикер городского собрания Линда Озола.
"Дни Пушкина в парке Кронвалда сочтены. По инициативе Kods Rīgai коалиция Рижской думы согласилась, что этот незаконно установленный памятник должен исчезнуть из городской среды Риги и это должно произойти оперативно", — отметила она.
По данным Delfi, в Kods Rīgai хотят принять решение о демонтаже до 4 мая, чтобы не допустить собрания у памятника жителей 9 Мая. Депутаты считают, что монумент установлен незаконно, так как подарен он был Посольством РФ, возведён при участии бывшего мэра Риги Нила Ушакова, но без Госинспекции по охране памятников культуры и Совета рижского исторического центра. По их мнению, специальных разрешений для сноса не требуется.
Ранее Лайф писал, что памятник Пушкину в Риге раскрасили в цвета флагов Латвии и Украины. Посольство РФ в Латвии осудило осквернение монумента.