Памятник Пушкину в Риге раскрасили в цвета флагов Латвии и Украины
Посольство РФ в Латвии осудило осквернение памятника Пушкину в Риге
Осквернённый вандалами памятник Александру Пушкину в Риге. Обложка © Telegram / Посольство России в Латвии
Неизвестные осквернили памятник Александру Пушкину в Риге, сообщили в Посольстве РФ. Они разукрасили русского поэта в цвета флага Латвии, а его цилиндр — Украины. В дипмиссии осудили данную выходку.
"Учитывая, что это уже третья за последние месяцы атака вандалов на данный монумент, становится очевидным, что указанный инцидент выходит за рамки случайных хулиганских действий и приобретает характер целенаправленной деятельности по борьбе с символами русской культуры в этой прибалтийской республике", — говорится в сообщении пресс-службы посольства.
Там указали, что поведение местных "национально озабоченных" кругов не встречает противодействия со стороны властей и правоохранительных органов. Дипломаты считают, что такими акциями намеренно формируется "ореол" нестабильности вокруг памятника, дабы подготовить общественное мнение к его сносу "чуть ли не под предлогом спасения от вандалов".
Лайф рассказывал, как жители Риги вышли на митинг против сноса памятника Александру Пушкину. На их плакатах было написано, в частности, "Нет варварству!" и "Пушкин — основа культуры". По словам мэра латвийского Даугавпилса Андрея Элксниньша, город готов забрать скульптуру.