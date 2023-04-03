Памятник Пушкину в Риге раскрасили в цвета флагов Латвии и Украины

Неизвестные осквернили памятник Александру Пушкину в Риге, сообщили в Посольстве РФ. Они разукрасили русского поэта в цвета флага Латвии, а его цилиндр — Украины. В дипмиссии осудили данную выходку.

"Учитывая, что это уже третья за последние месяцы атака вандалов на данный монумент, становится очевидным, что указанный инцидент выходит за рамки случайных хулиганских действий и приобретает характер целенаправленной деятельности по борьбе с символами русской культуры в этой прибалтийской республике", — говорится в сообщении пресс-службы посольства.

Там указали, что поведение местных "национально озабоченных" кругов не встречает противодействия со стороны властей и правоохранительных органов. Дипломаты считают, что такими акциями намеренно формируется "ореол" нестабильности вокруг памятника, дабы подготовить общественное мнение к его сносу "чуть ли не под предлогом спасения от вандалов".