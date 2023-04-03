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3 апреля, 17:34

Памятник Пушкину в Риге раскрасили в цвета флагов Латвии и Украины

Посольство РФ в Латвии осудило осквернение памятника Пушкину в Риге

<p>Осквернённый вандалами памятник Александру Пушкину в Риге. Обложка © <a href="https://t.me/rusemblv/5444" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Посольство России в Латвии</p>

Осквернённый вандалами памятник Александру Пушкину в Риге. Обложка © Telegram / Посольство России в Латвии

Неизвестные осквернили памятник Александру Пушкину в Риге, сообщили в Посольстве РФ. Они разукрасили русского поэта в цвета флага Латвии, а его цилиндр — Украины. В дипмиссии осудили данную выходку.

"Учитывая, что это уже третья за последние месяцы атака вандалов на данный монумент, становится очевидным, что указанный инцидент выходит за рамки случайных хулиганских действий и приобретает характер целенаправленной деятельности по борьбе с символами русской культуры в этой прибалтийской республике", говорится в сообщении пресс-службы посольства.

Там указали, что поведение местных "национально озабоченных" кругов не встречает противодействия со стороны властей и правоохранительных органов. Дипломаты считают, что такими акциями намеренно формируется "ореол" нестабильности вокруг памятника, дабы подготовить общественное мнение к его сносу "чуть ли не под предлогом спасения от вандалов".

В Полтавской области снесли памятник Пушкину

В Полтавской области снесли памятник Пушкину

Лайф рассказывал, как жители Риги вышли на митинг против сноса памятника Александру Пушкину. На их плакатах было написано, в частности, "Нет варварству!" и "Пушкин — основа культуры". По словам мэра латвийского Даугавпилса Андрея Элксниньша, город готов забрать скульптуру.

Матвей Константинов
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