В Берлине сняли запрет на флаги России в День Победы

В Берлине административный суд отменил запрет на демонстрацию российского флага на праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, которые пройдут в столице ФРГ 8 и 9 мая. Об этом сообщает радиостанция RBB.

По данным издания, решение суда, в частности, распространяется на российские триколоры и символику на время шествия "Бессмертного полка". Ожидается, что участники акции пройдут по улице 17 июня от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене. При этом полиция уже подала апелляцию на решение инстанции в Высший административный суд.