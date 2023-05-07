Регион

Уведомления отключены

7 мая, 12:35

В Берлине сняли запрет на флаги России в День Победы

RBB: Суд в Берлине отменил запрет на флаг России 8 и 9 мая

В Берлине административный суд отменил запрет на демонстрацию российского флага на праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, которые пройдут в столице ФРГ 8 и 9 мая. Об этом сообщает радиостанция RBB.

По данным издания, решение суда, в частности, распространяется на российские триколоры и символику на время шествия "Бессмертного полка". Ожидается, что участники акции пройдут по улице 17 июня от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене. При этом полиция уже подала апелляцию на решение инстанции в Высший административный суд.

Посол России счёл аморальным запрет на флаги РФ в Берлине 9 мая

Посол России счёл аморальным запрет на флаги РФ в Берлине 9 мая

Напомним, ранее полиция Берлина ограничила использование символики РФ, Незалежной и СССР у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. В ведомстве пояснили, что таким образом хотят избежать возможных конфликтов. Кстати, аналогичное ограничение действовало и в прошлом году. Однако затем суд в Берлине отменил запрет на флаг Украины.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Германия
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров