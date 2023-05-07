В Берлине сняли запрет на флаги России в День Победы
RBB: Суд в Берлине отменил запрет на флаг России 8 и 9 мая
В Берлине административный суд отменил запрет на демонстрацию российского флага на праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, которые пройдут в столице ФРГ 8 и 9 мая. Об этом сообщает радиостанция RBB.
По данным издания, решение суда, в частности, распространяется на российские триколоры и символику на время шествия "Бессмертного полка". Ожидается, что участники акции пройдут по улице 17 июня от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене. При этом полиция уже подала апелляцию на решение инстанции в Высший административный суд.
Напомним, ранее полиция Берлина ограничила использование символики РФ, Незалежной и СССР у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. В ведомстве пояснили, что таким образом хотят избежать возможных конфликтов. Кстати, аналогичное ограничение действовало и в прошлом году. Однако затем суд в Берлине отменил запрет на флаг Украины.
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