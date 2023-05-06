Посол России счёл аморальным запрет на флаги РФ в Берлине 9 мая

Запрет берлинских властей на демонстрацию 8 и 9 мая флага России и символов Дня Победы является аморальным. Об этом сказано в комментарии посла РФ в Германии Сергея Нечаева.

"Считаем такой подход аморальным и недопустимым", — подчеркнул он.

Нечаев потребовал отменить эти запреты и напомнил, что СССР заплатил за мирное небо жизнями 27 миллионов своих граждан.