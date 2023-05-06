Посол России счёл аморальным запрет на флаги РФ в Берлине 9 мая
Посол Нечаев: Запрет Берлина на демонстрацию флага РФ 9 мая аморален
Запрет берлинских властей на демонстрацию 8 и 9 мая флага России и символов Дня Победы является аморальным. Об этом сказано в комментарии посла РФ в Германии Сергея Нечаева.
"Считаем такой подход аморальным и недопустимым", — подчеркнул он.
Нечаев потребовал отменить эти запреты и напомнил, что СССР заплатил за мирное небо жизнями 27 миллионов своих граждан.
Напомним, ранее полиция города ограничила использование символики РФ, Незалежной и СССР у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. В ведомстве пояснили, что таким образом хотят избежать возможных конфликтов. Кстати, аналогичный запрет действовал и в прошлом году. Однако затем в Берлине отменили запрет на флаг Украины.
Shutterstock