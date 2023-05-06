Регион

Уведомления отключены

6 мая, 09:29

Медведев напророчил Германии печальное будущее

Медведев: Германия надолго утратит своё лидерство в Европе

Германия уже в скором времени утратит лидерство в Европе, причём на долго время. Это станет последствием поддержки Украины, заявил в своём телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Германия скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в "единой Европе". На радость другим еврограндам — Франции и Британии. Это будет означать полный крах тех политических имбецилов, которые говорили, что немцы легко проживут без России. Конец их бесславных карьер, а возможно, и куда более мрачные последствия", — написал он.

Медведев отметил, что Берлин отказался от российских углеводородов, которые помогли бы немецкой экономике успешно развиваться. Однако ФРГ нужно найти замену, но США, Норвегия, Нидерланды и страны Ближнего Востока не горят желанием поставлять свои ресурсы на выгодных для Германии условиях.

Кроме того, Берлину ещё нужно как-то объяснить немцам, где взять триллион евро для обеспечения экологического перехода своей энергосистемы и навсегда отказаться от топлива из РФ. А тем временем кошельки граждан прохудились, ведущие профсоюзы страны уже скоро будут добиваться повышения зарплат, подчеркнул политик, бизнесу же придётся просить у властей субсидии ради выживания. Так и получается замкнутый круг, добавил Медведев.

Шольц выступил против использования поставляемого Киеву оружия для атак на Россию

Шольц выступил против использования поставляемого Киеву оружия для атак на Россию

Ранее сообщалось, что Германия задействовала старые шахты, чтобы обеспечить себя ископаемыми. Таким образом в стране планируют снизить собственную зависимость от импорта важных полезных ископаемых.

Обложка ©

VK / Дмитрий Медведев

Светлана Оперук
  • Новости
  • Совбез РФ
  • Дмитрий Медведев
  • Германия
  • Украина
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров