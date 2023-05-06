Медведев напророчил Германии печальное будущее

Германия уже в скором времени утратит лидерство в Европе, причём на долго время. Это станет последствием поддержки Украины, заявил в своём телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Германия скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в "единой Европе". На радость другим еврограндам — Франции и Британии. Это будет означать полный крах тех политических имбецилов, которые говорили, что немцы легко проживут без России. Конец их бесславных карьер, а возможно, и куда более мрачные последствия", — написал он.

Медведев отметил, что Берлин отказался от российских углеводородов, которые помогли бы немецкой экономике успешно развиваться. Однако ФРГ нужно найти замену, но США, Норвегия, Нидерланды и страны Ближнего Востока не горят желанием поставлять свои ресурсы на выгодных для Германии условиях.

Кроме того, Берлину ещё нужно как-то объяснить немцам, где взять триллион евро для обеспечения экологического перехода своей энергосистемы и навсегда отказаться от топлива из РФ. А тем временем кошельки граждан прохудились, ведущие профсоюзы страны уже скоро будут добиваться повышения зарплат, подчеркнул политик, бизнесу же придётся просить у властей субсидии ради выживания. Так и получается замкнутый круг, добавил Медведев.