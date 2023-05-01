КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

30 апреля, 22:57

В Германии решили распечатать закрытые шахты из-за дефицита ресурсов

FT: Германия задействовала старые шахты, чтобы обеспечить себя ископаемыми

В Германии начали реанимировать старые шахты, часть из которых пребывает в наполовину разрушенном состоянии. Таким образом в стране планируют снизить собственную зависимость от импорта важных полезных ископаемых.

Как передаёт Financial Times, в том числе речь идёт о шахте Käfersteige на окраине Шварцвальда на юго-западе Германии. Её закрыли более 27 лет назад. Дело в том, что тоннели затопило паводковыми водами, однако там всё ещё есть полезные ресурсы, например плавиковый шпат, который нужен для создания электромобилей.

Власти Кузбасса рассказали о последствиях пожара на "Распадской"

Власти Кузбасса рассказали о последствиях пожара на "Распадской"

Ранее в Кемеровской области были возобновлены горные работы на шахте "Листвяжная", которая была закрыта после аварии и гибели 51 человека осенью 2021 года.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Германия
  • Энергетика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров