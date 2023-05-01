В Германии решили распечатать закрытые шахты из-за дефицита ресурсов
FT: Германия задействовала старые шахты, чтобы обеспечить себя ископаемыми
В Германии начали реанимировать старые шахты, часть из которых пребывает в наполовину разрушенном состоянии. Таким образом в стране планируют снизить собственную зависимость от импорта важных полезных ископаемых.
Как передаёт Financial Times, в том числе речь идёт о шахте Käfersteige на окраине Шварцвальда на юго-западе Германии. Её закрыли более 27 лет назад. Дело в том, что тоннели затопило паводковыми водами, однако там всё ещё есть полезные ресурсы, например плавиковый шпат, который нужен для создания электромобилей.
Ранее в Кемеровской области были возобновлены горные работы на шахте "Листвяжная", которая была закрыта после аварии и гибели 51 человека осенью 2021 года.
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