В Германии решили распечатать закрытые шахты из-за дефицита ресурсов

Как передаёт Financial Times, в том числе речь идёт о шахте Käfersteige на окраине Шварцвальда на юго-западе Германии. Её закрыли более 27 лет назад. Дело в том, что тоннели затопило паводковыми водами, однако там всё ещё есть полезные ресурсы, например плавиковый шпат, который нужен для создания электромобилей.