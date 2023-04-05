Шахта "Листвяжная" возобновила работу после взрыва с 51 погибшим в 2021 году
В Кемеровской области возобновлены горные работы на шахте "Листвяжная", которая была закрыта после аварии и гибели 51 человека осенью 2021 года. Об этом рассказали в компании-владельце "СДС-уголь".
"В итоговом протоколе межведомственной комиссии отмечается соответствие фактического состояния горных выработок и рабочих мест шахты "Листвяжная" требованиям промышленной безопасности и охраны труда. Также подтверждена готовность предприятия к ведению подготовительных работ по проведению горных выработок, локализации аварии и ликвидации её последствий", — отмечается в сообщении.
Напомним, 25 ноября 2021 года на "Листвяжной" произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли пять горноспасателей и 46 шахтёров. По делу об аварии арестовали председателя совета директоров компании "СДС-уголь", владельца шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова, главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова.
ТАСС / Кирилл Кухмарь