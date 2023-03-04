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4 марта, 05:33

Не менее шести горняков погибло при взрыве в шахте в Пакистане

Dawn: При взрыве в угольной шахте в Пакистане погибло не менее шести человек

В угольной шахте в пакистанской провинции Белуджистан произошёл взрыв. Как передаёт телеканал Dawn, в результате трагедии погибло как минимум шесть горняков.

Известно, что горняки работали на глубине 450 метров, когда произошёл взрыв, вызванный скоплением метана. Из-за него часть шахты обрушилась и рабочие оказались заблокированы под землёй. Спасателям удалось извлечь их тела только спустя 24 часа после трагедии. Также указано, что ещё пять шахтёров получили травмы.

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Unsplash

Оксана Попова
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