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Опубликовано 3 марта 2023, 14:30
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Мужчина устроил самоподрыв в здании суда в столице Черногории

На месте взрыва у здания суда в Подгорице работают экстренные службы. Фото © RTCG

На месте взрыва у здания суда в Подгорице работают экстренные службы. Фото © RTCG

Взрыв прогремел в пятницу у входа в здание суда в столице Черногории — Подгорице. По данным портала RTCG, речь может идти о ручной гранате, её активировал мужчина, который в результате и погиб. Его личность уже известна, это 40-летний Младен Б. Вероятно, это было самоубийство.

В момент взрыва у входа в суд находилось большое количество людей. На данный момент известно о пятерых пострадавших, но их могло быть намного больше. Серьёзных травм у них нет, помощь раненым оказывают в городском клиническом центре.

"Представители полицейского управления и компетентных служб находятся на месте происшествия для проведения расследования и обеспечения безопасности места происшествия", — сообщили в полиции.

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Марина Калегина
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