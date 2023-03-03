Мужчина устроил самоподрыв в здании суда в столице Черногории

Взрыв прогремел в пятницу у входа в здание суда в столице Черногории — Подгорице. По данным портала RTCG, речь может идти о ручной гранате, её активировал мужчина, который в результате и погиб. Его личность уже известна, это 40-летний Младен Б. Вероятно, это было самоубийство.

В момент взрыва у входа в суд находилось большое количество людей. На данный момент известно о пятерых пострадавших, но их могло быть намного больше. Серьёзных травм у них нет, помощь раненым оказывают в городском клиническом центре.

"Представители полицейского управления и компетентных служб находятся на месте происшествия для проведения расследования и обеспечения безопасности места происшествия", — сообщили в полиции.