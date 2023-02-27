Школьник из Химок позвонил губернатору и под угрозой взрыва потребовал 50 граммов кокаина

Школьник из Химок позвонил в Администрацию губернатора Московской области Андрея Воробьёва с требованием "в течение двух часов доставить ему домой 50 граммов кокаина". В противном случае он угрожал взорвать многоэтажку, в которой проживает, пишет SHOT.

Звонок подмосковному губернатору поступил после полуночи. Подросток назвал свой точный адрес, на который вместо чиновника с "заказом" нагрянули полицейские. В указанной квартире находилась мать с двумя детьми, одним из которых был тот самый 15-летний "шантажист".

Подросток сразу заверил, что никуда не звонил и это его самого пытались шантажировать. Парень утверждает, что ему позвонили с неизвестного номера и электронным мужским голосом потребовали перевести по указанному номеру две тысячи рублей, иначе за ним приедет полиция.

Кто звонил с угрозой взорвать дом, сейчас выясняют спецслужбы. Полицейские действительно нашли у школьника во входящих подозрительный звонок. Он поступил с номера гражданина Азербайджана, который сейчас зарегистрирован в подмосковном Королёве.