Ростовская полиция опровергла фейк о заминированных телефонах и кошельках на улицах

ГУ МВД России по Ростовской области сообщает, что распространяемая в мессенджерах информация о том, что диверсанты якобы оставляют на улицах взрывоопасные предметы, является ложной.

В сообщениях говорится, что злоумышленники "выкладывают на дорогах, на лавках, в кустах телефоны, планшеты, кошельки, блокноты и прочие привлекающие внимание предметы. Все эти вещи заминированы". Также провокаторы утверждают, что "это может произойти в любом городе европейской части России", и просят предупредить об этом родных и близких.

"На территории Ростовской области стали распространяться сообщения в чатах мессенджеров о якобы существующей опасности, связанной с размещением на улицах городов различных субъектов РФ предоставляющих угрозу предметов. Данная информация является ложной", — сообщили в управлении.