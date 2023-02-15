Ростовская полиция опровергла фейк о заминированных телефонах и кошельках на улицах
ГУ МВД России по Ростовской области сообщает, что распространяемая в мессенджерах информация о том, что диверсанты якобы оставляют на улицах взрывоопасные предметы, является ложной.
В сообщениях говорится, что злоумышленники "выкладывают на дорогах, на лавках, в кустах телефоны, планшеты, кошельки, блокноты и прочие привлекающие внимание предметы. Все эти вещи заминированы". Также провокаторы утверждают, что "это может произойти в любом городе европейской части России", и просят предупредить об этом родных и близких.
"На территории Ростовской области стали распространяться сообщения в чатах мессенджеров о якобы существующей опасности, связанной с размещением на улицах городов различных субъектов РФ предоставляющих угрозу предметов. Данная информация является ложной", — сообщили в управлении.
"Пытаем морем и солнцем": Аксёнова рассмешил фейк о лагерях для "перевоспитания украинских детей" в Крыму
А ранее советник главы Крыма заявил о массированной информационной атаке Киева на полуостров. В сообщениях украинских пабликов часто фигурируют заголовки о том, что "Семьи массово выезжают из Крыма", "Боеприпасы складируют на гражданских объектах", а также "Концлагеря для украинских детей" и "В Крыму спад промышленности".
ТАСС / Сергей Коньков