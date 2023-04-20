Власти Кузбасса рассказали о последствиях пожара на "Распадской"

Власти Кузбасса сообщили, что при пожаре на шахте "Распадская", который произошёл накануне, пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС.

"По информации регионального центра медицины катастроф, в результате инцидента на шахте "Распадская" из выведенных на поверхность 271 шахтёра медицинская помощь понадобилась одному человеку", — приводит агентство комментарий пресс-службы администрации регионального правительства.

Там уточнили, что пострадавший в удовлетворительном состоянии. Он находится в больнице Междуреченска.