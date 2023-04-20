Власти Кузбасса рассказали о последствиях пожара на "Распадской"
На шахте "Распадская" при пожаре пострадал один человек
Власти Кузбасса сообщили, что при пожаре на шахте "Распадская", который произошёл накануне, пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС.
"По информации регионального центра медицины катастроф, в результате инцидента на шахте "Распадская" из выведенных на поверхность 271 шахтёра медицинская помощь понадобилась одному человеку", — приводит агентство комментарий пресс-службы администрации регионального правительства.
Там уточнили, что пострадавший в удовлетворительном состоянии. Он находится в больнице Междуреченска.
Напомним, днём 19 апреля стало известно, что горнорабочих эвакуируют с шахты "Распадская" из-за пожара. Тогда отмечалось, что могло произойти возгорание из-за короткого замыкания на глубине 550 метров. Всех горняков вскоре эвакуировали.
ТАСС / Александр Река