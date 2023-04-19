Всех горняков эвакуировали из загоревшейся шахты "Распадская" в Кузбассе
Все горняки из загоревшейся шахты "Распадская" выведены на поверхность, сообщает пресс-служба Прокуратуры Кемеровской области.
"Работы приостановлены, люди выведены на поверхность", — говорится в сообщении.
По факту инцидента прокуратура уже инициировала проверку. Надзорное ведомство выяснит, как соблюдались требования промышленной безопасности и охраны труда. При выявлении каких-либо нарушений должностные лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, днём 19 апреля стало известно, что 183 горнорабочих эвакуируют с шахты "Распадская" из-за пожара. Предварительно, возгорание произошло на площади в несколько квадратов из-за короткого замыкания на глубине 550 метров.
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