КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 13:44

Всех горняков эвакуировали из загоревшейся шахты "Распадская" в Кузбассе

Все горняки из загоревшейся шахты "Распадская" выведены на поверхность, сообщает пресс-служба Прокуратуры Кемеровской области.

"Работы приостановлены, люди выведены на поверхность", — говорится в сообщении.

По факту инцидента прокуратура уже инициировала проверку. Надзорное ведомство выяснит, как соблюдались требования промышленной безопасности и охраны труда. При выявлении каких-либо нарушений должностные лица будут привлечены к ответственности.

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Напомним, днём 19 апреля стало известно, что 183 горнорабочих эвакуируют с шахты "Распадская" из-за пожара. Предварительно, возгорание произошло на площади в несколько квадратов из-за короткого замыкания на глубине 550 метров.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова
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