Всех горняков эвакуировали из загоревшейся шахты "Распадская" в Кузбассе

Все горняки из загоревшейся шахты "Распадская" выведены на поверхность, сообщает пресс-служба Прокуратуры Кемеровской области.

"Работы приостановлены, люди выведены на поверхность", — говорится в сообщении.

По факту инцидента прокуратура уже инициировала проверку. Надзорное ведомство выяснит, как соблюдались требования промышленной безопасности и охраны труда. При выявлении каких-либо нарушений должностные лица будут привлечены к ответственности.