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19 апреля, 11:30

Из шахты "Распадская" в Кузбассе из-за пожара эвакуируют 183 горняка

Пожар произошёл в шахте "Распадская" в Кузбассе, передаёт Mash Siberia. Предварительно, возгорание произошло на площади в несколько квадратов из-за короткого замыкания на глубине 550 метров. Под землёй находятся 183 горняка, их эвакуируют. Другая информация уточняется.

Напомним, что буквально недавно — 5 апреля — в Кемеровской области были возобновлены горные работы на шахте "Листвяжная", которая была закрыта после аварии и гибели 51 человека осенью 2021 года. Тогда произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров.

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ТАСС / Александр Колбасов

Алексей Берковиц
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