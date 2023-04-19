Из шахты "Распадская" в Кузбассе из-за пожара эвакуируют 183 горняка

Пожар произошёл в шахте "Распадская" в Кузбассе, передаёт Mash Siberia . Предварительно, возгорание произошло на площади в несколько квадратов из-за короткого замыкания на глубине 550 метров. Под землёй находятся 183 горняка, их эвакуируют. Другая информация уточняется.

Напомним, что буквально недавно — 5 апреля — в Кемеровской области были возобновлены горные работы на шахте "Листвяжная", которая была закрыта после аварии и гибели 51 человека осенью 2021 года. Тогда произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров.