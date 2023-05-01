Шольц выступил против использования поставляемого Киеву оружия для атак на Россию
Шольц: Важно, чтобы западное оружие не использовалось для ударов по России
Западное оружие, поставляемое Киеву партнёрами, не должно быть использовано для атак по территории России. Об этом предупредил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с жителями города Бендорф (земля Рейнланд-Пфальц). Вместе с тем он предупредил, что Берлин следит за выполнением данного условия.
"Важно, чтобы оружие <…>, при помощи которого Украина может себя защищать, не применялось для нападения на российскую территорию", — подчеркнул Шольц.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 30 апреля украинские военные дважды атаковали посёлок Суземка Брянской области. Изначально сообщалось о двух погибших, но позже стало известно, что число жертв обстрела выросло до четырёх. Кроме того, ещё двое мирных жителей были ранены и доставлены в больницу. Суземка находится в десяти километрах от границы с Сумской областью Украины.
ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK