Шольц выступил против использования поставляемого Киеву оружия для атак на Россию

Западное оружие, поставляемое Киеву партнёрами, не должно быть использовано для атак по территории России. Об этом предупредил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с жителями города Бендорф (земля Рейнланд-Пфальц). Вместе с тем он предупредил, что Берлин следит за выполнением данного условия.

"Важно, чтобы оружие <…>, при помощи которого Украина может себя защищать, не применялось для нападения на российскую территорию", — подчеркнул Шольц.