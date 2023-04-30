Число погибших при обстреле посёлка Суземка Брянской области выросло до четырёх

В Брянской области до четырёх человек выросло число жертв обстрела посёлка Суземка со стороны Вооружённых сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, тела ещё двух мирных жителей обнаружили под завалами разрушенного дома.

"В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены ещё двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли", — написал Богомаз в Telegram-канале.