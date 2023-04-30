Число погибших при обстреле посёлка Суземка Брянской области выросло до четырёх
Губернатор Богомаз: До четырёх выросло число жертв обстрела посёлка Суземка
В Брянской области до четырёх человек выросло число жертв обстрела посёлка Суземка со стороны Вооружённых сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, тела ещё двух мирных жителей обнаружили под завалами разрушенного дома.
"В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены ещё двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли", — написал Богомаз в Telegram-канале.
Кроме того, ещё двое мирных жителей были ранены и доставлены в больницу. В настоящее время, по словам главы региона, спасатели продолжают разбирать завалы, в посёлке введён режим ЧС.
Ранее Лайф уже писал, что ВСУ нанесли удар по посёлку Суземка. В результате погибли два мирных жителя. Также один жилой дом был разрушен полностью, а ещё два получили частичные повреждения. Позже стало известно, что украинские военные второй раз за ночь 30 апреля обстреляли Суземку.
ТАСС / Иван Ноябрев