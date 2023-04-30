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29 апреля, 21:45

Брянский губернатор Богомаз: Один человек пострадал при обстреле посёлка Суземка

Один человек пострадал в посёлке Суземка Брянской области в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли посёлок Суземка. Есть один пострадавший. В результате попадания снаряда произошёл пожар и частичное разрушение одного жилого дома", — написал он в телеграм-канале.

Опубликованы фото после ночного трёхчасового обстрела приграничного села Суземка

Опубликованы фото после ночного трёхчасового обстрела приграничного села Суземка

Богомаз добавил, что на месте работают все оперативные службы.

Ранее Лайф рассказывал об обстреле посёлка Климово Брянской области. В результате атаки было нарушено энергоснабжение населённого пункта.

Обложка ©

T.me / SHOT (архивное фото)

Артур Лапсаков
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