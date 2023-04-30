Брянский губернатор Богомаз: Один человек пострадал при обстреле посёлка Суземка

Один человек пострадал в посёлке Суземка Брянской области в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли посёлок Суземка. Есть один пострадавший. В результате попадания снаряда произошёл пожар и частичное разрушение одного жилого дома", — написал он в телеграм-канале.

Богомаз добавил, что на месте работают все оперативные службы.