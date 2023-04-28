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Опубликовано 28 апреля 2023, 08:09
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Опубликованы фото после ночного трёхчасового обстрела приграничного села Суземка

Украинская армия восемь раз за ночь обстреляла Брянскую область. Как сообщает SHOT, приграничные территории обстреливали чуть менее трёх часов — к четырём утра всё закончилось. Снаряды прилетели на территорию школы № 2 в посёлке Суземка. К счастью, там никого не было — здание на ремонте с марта.

Последствия ночного обстрела посёлка Суземка. Фото © SHOT

Последствия ночного обстрела посёлка Суземка. Фото © SHOT

Разрушения во дворах частных домов в Суземке, пострадавших нет. Фото © SHOT

Разрушения во дворах частных домов в Суземке, пострадавших нет. Фото © SHOT

Приграничные территории в ночь на 28 апреля подверглись массированному обстрелу. Фото © SHOT

Приграничные территории в ночь на 28 апреля подверглись массированному обстрелу. Фото © SHOT

Напомним, что с начала 2023 года на территории одной лишь Донецкой Народной Республики из-за обстрелов со стороны украинских военных погибло сто мирных жителей.

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SHOT

Алексей Берковиц
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