Опубликованы фото после ночного трёхчасового обстрела приграничного села Суземка

Украинская армия восемь раз за ночь обстреляла Брянскую область. Как сообщает SHOT, приграничные территории обстреливали чуть менее трёх часов — к четырём утра всё закончилось. Снаряды прилетели на территорию школы № 2 в посёлке Суземка. К счастью, там никого не было — здание на ремонте с марта.