Опубликованы фото после ночного трёхчасового обстрела приграничного села Суземка
Украинская армия восемь раз за ночь обстреляла Брянскую область. Как сообщает SHOT, приграничные территории обстреливали чуть менее трёх часов — к четырём утра всё закончилось. Снаряды прилетели на территорию школы № 2 в посёлке Суземка. К счастью, там никого не было — здание на ремонте с марта.
Последствия ночного обстрела посёлка Суземка. Фото © SHOT
Разрушения во дворах частных домов в Суземке, пострадавших нет. Фото © SHOT
Приграничные территории в ночь на 28 апреля подверглись массированному обстрелу. Фото © SHOT
Напомним, что с начала 2023 года на территории одной лишь Донецкой Народной Республики из-за обстрелов со стороны украинских военных погибло сто мирных жителей.