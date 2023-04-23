С начала года в ДНР погибло сто мирных жителей после украинских обстрелов

В Донецкой Народной Республики с начала 2023 года из-за обстрелов со стороны украинских военных погибло сто мирных жителей. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Только с начала этого года украинскими боевиками убиты 100 мирных жителей, 382 получили ранения", — написал врио главы ДНР в телеграм-канале.

Пушилин отметил, что ВСУ обстреливали территории ДНР из реактивных систем залпового огня, применяя вооружение, переданное странами НАТО.