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Регион
Опубликовано 23 апреля 2023, 20:51
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С начала года в ДНР погибло сто мирных жителей после украинских обстрелов

Пушилин: В ДНР из-за атак ВСУ с начала года погибло 100 мирных жителей

В Донецкой Народной Республики с начала 2023 года из-за обстрелов со стороны украинских военных погибло сто мирных жителей. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Только с начала этого года украинскими боевиками убиты 100 мирных жителей, 382 получили ранения", написал врио главы ДНР в телеграм-канале.

Число раненных в результате обстрела ВСУ Донецка увеличилось до четырёх
Число раненных в результате обстрела ВСУ Донецка увеличилось до четырёх

Пушилин отметил, что ВСУ обстреливали территории ДНР из реактивных систем залпового огня, применяя вооружение, переданное странами НАТО.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины выпустили снаряд по зданию школы в Кировском районе Донецка. В результате обстрела повреждён фасад корпуса, где учатся младшеклассники.

ВСУ обстреляли Советский район Макеевки ракетами, произведёнными в Словакии
ВСУ обстреляли Советский район Макеевки ракетами, произведёнными в Словакии
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Telegram / ЧП Донецк Z

Юлия Коновалова
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