С начала года в ДНР погибло сто мирных жителей после украинских обстрелов
Пушилин: В ДНР из-за атак ВСУ с начала года погибло 100 мирных жителей
В Донецкой Народной Республики с начала 2023 года из-за обстрелов со стороны украинских военных погибло сто мирных жителей. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.
"Только с начала этого года украинскими боевиками убиты 100 мирных жителей, 382 получили ранения", — написал врио главы ДНР в телеграм-канале.
Пушилин отметил, что ВСУ обстреливали территории ДНР из реактивных систем залпового огня, применяя вооружение, переданное странами НАТО.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины выпустили снаряд по зданию школы в Кировском районе Донецка. В результате обстрела повреждён фасад корпуса, где учатся младшеклассники.
Telegram / ЧП Донецк Z