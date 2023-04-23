ВСУ обстреляли Советский район Макеевки ракетами, произведёнными в Словакии
Воронка и фрагменты ракеты. Обложка © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений
Советский район Макеевки в Донецкой Народной Республике днём 23 апреля обстреляли ракетами, произведёнными в Словакии. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Противник вёл огонь из РСЗО калибра 122 мм со своих позиций, расположенных в районе между н.п. Ласточкино и н.п. Авдеевка, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью, произведённые в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
Напомним, в результате обстрела погибли две женщины в возрасте 31 и 38 лет. Ещё одна, 1984 года рождения, ранена. Повреждено девять жилых домов.