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23 апреля, 20:42

ВСУ обстреляли Советский район Макеевки ракетами, произведёнными в Словакии

<p>Воронка и фрагменты ракеты. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/DNR_SCKK/14728?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДНР в СЦКК: факты военных преступлений</a></p>

Воронка и фрагменты ракеты. Обложка © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений

Советский район Макеевки в Донецкой Народной Республике днём 23 апреля обстреляли ракетами, произведёнными в Словакии. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Противник вёл огонь из РСЗО калибра 122 мм со своих позиций, расположенных в районе между н.п. Ласточкино и н.п. Авдеевка, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью, произведённые в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Число раненных в результате обстрела ВСУ Донецка увеличилось до четырёх

Число раненных в результате обстрела ВСУ Донецка увеличилось до четырёх

Напомним, в результате обстрела погибли две женщины в возрасте 31 и 38 лет. Ещё одна, 1984 года рождения, ранена. Повреждено девять жилых домов.

Ольга Платонова
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