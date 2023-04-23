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23 апреля, 12:04

Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

СЦКК ДНР: В результате обстрела ВСУ Макеевки погибли две женщины

Две жительницы Макеевки погибли, ещё одна пострадала в результате обстрела села Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 апреля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики <…>, в населённом пункте Макеевка (Советский район) погибли женщины 1993 и 1985 года рождения, пострадала женщина 1984 года рождения", — говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что вследствие подрыва на разбросанных ВСУ минах ПФМ-1 "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка пострадал мужчина, ещё трое раненых скончались в больнице. Также получил ранения один житель Александровки.

ВСУ обстреляли школьный корпус для младших классов в Донецке

ВСУ обстреляли школьный корпус для младших классов в Донецке

Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ двух сёл в регионе. Оперативные и экстренные службы совершают подомовой обход.

Обложка ©

ТАСС / Тришин Николай

Ирина Фальке
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