ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

ВСУ обстреляли несколько приграничных муниципальных образований в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, оперативные и экстренные службы совершают подомовой обход.

"В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском ГО под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения", — написал он в своём телеграм-канале.