ВСУ обстреляли два села в Белгородской области
Губернатор Белгородья Гладков сообщил об обстрелах ВСУ приграничных сёл
ВСУ обстреляли несколько приграничных муниципальных образований в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, оперативные и экстренные службы совершают подомовой обход.
"В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском ГО под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения", — написал он в своём телеграм-канале.
Вчера под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Белгородской области. По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.
ТАСС / Ноябрёв Иван