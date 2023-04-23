КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

23 апреля, 09:43

ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

Губернатор Белгородья Гладков сообщил об обстрелах ВСУ приграничных сёл

ВСУ обстреляли несколько приграничных муниципальных образований в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, оперативные и экстренные службы совершают подомовой обход.

"В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском ГО под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения", написал он в своём телеграм-канале.

Район в Курской области попал под обстрел ВСУ, зафиксировано более 20 прилётов

Район в Курской области попал под обстрел ВСУ, зафиксировано более 20 прилётов

Вчера под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Белгородской области. По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

Обложка ©

ТАСС / Ноябрёв Иван

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров