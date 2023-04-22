ВСУ обстреляли село в Белгородской области

ВСУ обстреляли приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи. Аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий", — написал он в своём телеграм-канале.