ВСУ обстреляли село в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка
ВСУ обстреляли приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи. Аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, жертв нет, повреждены сети электроснабжения.
ТАСС / Андрей Рубцов