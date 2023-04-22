Район в Курской области попал под обстрел ВСУ, зафиксировано более 20 прилётов
Глава Курской области Старовойт: ВСУ утром 22 апреля обстреляли Рыльский район
Утром 22 апреля ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области. Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилётов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Жертв и разрушений в населённых пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Без электричества, по словам Старовойта, остаются жители сёл Локоть и Новоивановка, а также деревни Обесты. Бригады приступят к восстановлению коммуникаций, как только станет безопасно, уточнил губернатор.
Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотника обстреляли хутор под Белгородом. Были зафиксированы разрушения в одном частном жилом доме, там посекло крышу и фасад здания, а также выбило окна.
ТАСС / Валентин Спринчак