Район в Курской области попал под обстрел ВСУ, зафиксировано более 20 прилётов

Утром 22 апреля ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области. Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилётов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Жертв и разрушений в населённых пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Без электричества, по словам Старовойта, остаются жители сёл Локоть и Новоивановка, а также деревни Обесты. Бригады приступят к восстановлению коммуникаций, как только станет безопасно, уточнил губернатор.