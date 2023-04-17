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Регион
Опубликовано 17 апреля 2023, 12:15
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Украинская армия с помощью беспилотника обстреляла хутор под Белгородом

Губернатор Гладков: ВСУ с помощью беспилотника обстреляли хутор Лозовая Рудка

Украинская армия с помощью беспилотника обстреляла хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Пострадавших нет. Есть разрушения в одном частном жилом доме: посечены крыша и фасад здания, выбиты окна. Оперативные и аварийные службы на месте приступают к ликвидации последствий", — проинформировал он.

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Ранее Лайф писал, что работников птицефабрики под Белгородом пришлось срочно спасать из-под обстрела ВСУ. Это произошло в Новой Таволжанке. Под огонь украинской армии попал административный корпус птицефабрики: повреждены фасад и кровля здания.

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Getty Images / Sean Gallup

Марина Калегина
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