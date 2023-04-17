Украинская армия с помощью беспилотника обстреляла хутор под Белгородом

Украинская армия с помощью беспилотника обстреляла хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Пострадавших нет. Есть разрушения в одном частном жилом доме: посечены крыша и фасад здания, выбиты окна. Оперативные и аварийные службы на месте приступают к ликвидации последствий", — проинформировал он.