Украинская армия с помощью беспилотника обстреляла хутор под Белгородом
Губернатор Гладков: ВСУ с помощью беспилотника обстреляли хутор Лозовая Рудка
Украинская армия с помощью беспилотника обстреляла хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"Пострадавших нет. Есть разрушения в одном частном жилом доме: посечены крыша и фасад здания, выбиты окна. Оперативные и аварийные службы на месте приступают к ликвидации последствий", — проинформировал он.
Ранее Лайф писал, что работников птицефабрики под Белгородом пришлось срочно спасать из-под обстрела ВСУ. Это произошло в Новой Таволжанке. Под огонь украинской армии попал административный корпус птицефабрики: повреждены фасад и кровля здания.
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