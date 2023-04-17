Стало известно ещё об одном СВУ, сброшенном на ТЭС под Белгородом

По данным телеграм-канала, около 22:30 беспилотник сначала атаковал тепловую электростанцию в селе Драгунское, в результате чего загорелся трансформатор. А спустя пару часов ещё два взрывных устройства было сброшено на подстанцию в Ближней Игуменке. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших. Также удалось избежать и серьёзных повреждений — пожары локализовали за час.