Стало известно ещё об одном СВУ, сброшенном на ТЭС под Белгородом
SHOT: Дрон ночью сбросил СВУ на ТЭС в селе Драгунское Белгородской области
Ещё одно самодельное взрывное устройство было сброшено с дрона сегодняшней ночью на электроподстанцию в Белгородской области, сообщил SHOT.
По данным телеграм-канала, около 22:30 беспилотник сначала атаковал тепловую электростанцию в селе Драгунское, в результате чего загорелся трансформатор. А спустя пару часов ещё два взрывных устройства было сброшено на подстанцию в Ближней Игуменке. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших. Также удалось избежать и серьёзных повреждений — пожары локализовали за час.
Напомним, сегодня ночью стало известно о пожарах на двух гражданских объектах в Белгородской области. Как уточнял глава региона Вячеслав Гладков, одно из возгораний началось в административном центре. Очевидцы говорили, что в некоторых домах пропал свет.
ТАСС / Таисия Воронцова