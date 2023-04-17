КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 06:46

Стало известно ещё об одном СВУ, сброшенном на ТЭС под Белгородом

SHOT: Дрон ночью сбросил СВУ на ТЭС в селе Драгунское Белгородской области

Ещё одно самодельное взрывное устройство было сброшено с дрона сегодняшней ночью на электроподстанцию в Белгородской области, сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, около 22:30 беспилотник сначала атаковал тепловую электростанцию в селе Драгунское, в результате чего загорелся трансформатор. А спустя пару часов ещё два взрывных устройства было сброшено на подстанцию в Ближней Игуменке. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших. Также удалось избежать и серьёзных повреждений — пожары локализовали за час.

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Напомним, сегодня ночью стало известно о пожарах на двух гражданских объектах в Белгородской области. Как уточнял глава региона Вячеслав Гладков, одно из возгораний началось в административном центре. Очевидцы говорили, что в некоторых домах пропал свет.

Обложка ©

ТАСС / Таисия Воронцова

Николь Вербер
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