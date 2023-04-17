Белгородский губернатор Гладков сообщил о пожаре на двух гражданских объектах

В Белгороде и Белгородском районе произошло два пожара на гражданских объектах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идёт ликвидация пожара", — написал он в телеграм-канале.