КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 21:29

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пожаре на двух гражданских объектах

В Белгороде и Белгородском районе произошло два пожара на гражданских объектах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идёт ликвидация пожара", — написал он в телеграм-канале.

Работников птицефабрики под Белгородом пришлось срочно спасать из-под обстрела ВСУ

Работников птицефабрики под Белгородом пришлось срочно спасать из-под обстрела ВСУ

Местные каналы сообщили о пожаре на ТЭС в Белгороде, предположительно, после атаки ВСУ, которые могли запустить беспилотник со взрывчаткой. Сообщается, что в некоторых домах пропал свет.

Ранее Лайф рассказывал, как поход на кладбище в Пасху спас жителей белгородского села от обстрела ВСУ. После атаки украинских военных жилой дом оказался разрушен.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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