Белгородский губернатор Гладков сообщил о пожаре на двух гражданских объектах
В Белгороде и Белгородском районе произошло два пожара на гражданских объектах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идёт ликвидация пожара", — написал он в телеграм-канале.
Местные каналы сообщили о пожаре на ТЭС в Белгороде, предположительно, после атаки ВСУ, которые могли запустить беспилотник со взрывчаткой. Сообщается, что в некоторых домах пропал свет.
Ранее Лайф рассказывал, как поход на кладбище в Пасху спас жителей белгородского села от обстрела ВСУ. После атаки украинских военных жилой дом оказался разрушен.
t.me / Настоящий Гладков