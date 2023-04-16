Поход на кладбище в Пасху спас жителей белгородского села от обстрела ВСУ

Жители Белгородской области чудом остались живы при обстреле ВСУ — их в момент украинской атаки просто не было в доме, который оказался разрушен. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, опубликовав последствия удара.

Последствия обстрела ВСУ белгородского села Терезовка. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела ВСУ белгородского села Терезовка. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные открыли огонь по селу Терезовка Шебекинского городского округа. В итоге снаряд пробил крышу жилого дома, повредил стены и мебель в двух комнатах.

"Людей внутри по счастливой случайности не было: в великий праздник они были на кладбище. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории", — написал Гладков в своём телеграм-канале.