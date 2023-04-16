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16 апреля, 13:11

Поход на кладбище в Пасху спас жителей белгородского села от обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Терезовка Белгородской области

<p>Последствия обстрела ВСУ белгородского села Терезовка. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/1955" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков </a></p>

Последствия обстрела ВСУ белгородского села Терезовка. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Жители Белгородской области чудом остались живы при обстреле ВСУ — их в момент украинской атаки просто не было в доме, который оказался разрушен. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, опубликовав последствия удара.

Последствия обстрела ВСУ белгородского села Терезовка. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела ВСУ белгородского села Терезовка. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела ВСУ белгородского села Терезовка. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела ВСУ белгородского села Терезовка. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные открыли огонь по селу Терезовка Шебекинского городского округа. В итоге снаряд пробил крышу жилого дома, повредил стены и мебель в двух комнатах.

"Людей внутри по счастливой случайности не было: в великий праздник они были на кладбище. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

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Оцепенение и подвал: Прихожане сняли обстановку в донецком храме во время обстрела ВСУ на Пасху

К сожалению, другой жительнице Шебекинского района Белгородской области повезло не так сильно. В результате обстрела украинской армии оказалась ранена бабушка из деревни Новая Таволжанка. Причём произошло всё вчера, в Великую субботу — финальный день Страстной недели.

Николь Вербер
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