Оцепенение и подвал: Прихожане сняли обстановку в донецком храме во время обстрела ВСУ на Пасху

Прихожане Свято-Андреевского храма в Донецке опубликовали видео срочной эвакуации в подвал из-за обстрела украинской стороной во время пасхального богослужения. Кадры из церкви, которые сняли напуганные жители, опубликовал местный телеграм-канал.

Обстановка внутри Свято-Андреевского храма в Донецке во время обстрела ВСУ верующих на Пасху. Видео © Telegram / Типичный Донецк

Выпущенные ВСУ снаряды приземлились совсем неподалёку от храма и наделали много шума. Верующие так испугались, что сели на пол и закрыли головы руками, другие замерли в оцепенении. Священник привёл всех в чувство и срочно отвёл вниз, в полуподвальное помещение. Уже там, в полной безопасности, он освятил пасхальные куличи, яйца и закончил пасхальную службу.