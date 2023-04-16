Оцепенение и подвал: Прихожане сняли обстановку в донецком храме во время обстрела ВСУ на Пасху
Пасхальную службу в донецком храме заканчивали в подвале из-за обстрела ВСУ
Прихожане Свято-Андреевского храма в Донецке опубликовали видео срочной эвакуации в подвал из-за обстрела украинской стороной во время пасхального богослужения. Кадры из церкви, которые сняли напуганные жители, опубликовал местный телеграм-канал.
Обстановка внутри Свято-Андреевского храма в Донецке во время обстрела ВСУ верующих на Пасху. Видео © Telegram / Типичный Донецк
Выпущенные ВСУ снаряды приземлились совсем неподалёку от храма и наделали много шума. Верующие так испугались, что сели на пол и закрыли головы руками, другие замерли в оцепенении. Священник привёл всех в чувство и срочно отвёл вниз, в полуподвальное помещение. Уже там, в полной безопасности, он освятил пасхальные куличи, яйца и закончил пасхальную службу.
Ранее, в ночь на 16 апреля, ВСУ уже обстреливали территорию у собора в Донецке, где в этот момент также проходило пасхальное богослужение. Украинская сторона выпустила по городу два десятка ракетных снарядов из реактивных систем залпового огня. Некоторые упали рядом с кафедральным Спасо-Преображенским собором. Кроме того, удары пришлись по крытому рынку в Ворошиловском районе, в результате чего погибла женщина.
Telegram / Типичный Донецк