ВСУ обстреляли территорию у собора в Донецке, где шло пасхальное богослужение
Украинская армия выпустила по Донецку 20 ракетных снарядов из реактивных систем залпового огня. Всё произошло в ночь на 16 апреля, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ДНР. Несколько ракет упали рядом с кафедральным Спасо-Преображенским собором, где шло пасхальное богослужение.
ВСУ в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"
В районе собора наблюдается задымление. Как пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Ворошиловского района, удары также пришлись по крытому рынку, в результате происшествия погибла одна женщина, двое человек ранены. По информации СЦКК, огонь вёлся в 03:25 мск со стороны населённого пункта Очеретино.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли Ясиноватую ДНР. Всего за пять минут украинские военные выпустили по населённому пункту 30 снарядов калибра 155 миллиметров.
Кадр из видео Telegram / "Типичный Донецк"