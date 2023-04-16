Украинская армия выпустила по Донецку 20 ракетных снарядов из реактивных систем залпового огня. Всё произошло в ночь на 16 апреля, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ДНР. Несколько ракет упали рядом с кафедральным Спасо-Преображенским собором, где шло пасхальное богослужение.

ВСУ в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"

В районе собора наблюдается задымление. Как пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Ворошиловского района, удары также пришлись по крытому рынку, в результате происшествия погибла одна женщина, двое человек ранены. По информации СЦКК, огонь вёлся в 03:25 мск со стороны населённого пункта Очеретино.