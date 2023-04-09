ВСУ в Вербное воскресенье нанесли удар по Пологам по указке кураторов из США

ВСУ обстреляли город Пологи Запорожской области из РСЗО HIMARS, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. По его словам, то, что удар пришёлся на Вербное воскресенье, показывает истинную суть "украинских нацистских преступников".

"Сегодня, в светлое Вербное воскресенье, вооружённые формирования Украины ударили по городу Пологи ракетами из РСЗО HIMARS. Украинские нацистские преступники в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого", — написал он в своём телеграм-канале.

На месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, хозяин одного из домов получил осколочное ранение.

Глава региона считает, что сегодняшний удар был нанесён "при непосредственном участии кураторов из США". По его словам, население стран Запада должно понять, что военная помощь Украине является пособничеством терроризму.