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Регион
Опубликовано 9 апреля 2023, 18:02
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ВСУ в Вербное воскресенье нанесли удар по Пологам по указке кураторов из США

Балицкий: ВСУ в Вербное воскресенье обстреляли город Пологи из РСЗО HIMARS

Последствия обстрела города Пологи Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Последствия обстрела города Пологи Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

ВСУ обстреляли город Пологи Запорожской области из РСЗО HIMARS, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. По его словам, то, что удар пришёлся на Вербное воскресенье, показывает истинную суть "украинских нацистских преступников".

"Сегодня, в светлое Вербное воскресенье, вооружённые формирования Украины ударили по городу Пологи ракетами из РСЗО HIMARS. Украинские нацистские преступники в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого", написал он в своём телеграм-канале.

На месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, хозяин одного из домов получил осколочное ранение.

Глава региона считает, что сегодняшний удар был нанесён "при непосредственном участии кураторов из США". По его словам, население стран Запада должно понять, что военная помощь Украине является пособничеством терроризму.

Опубликовано фото последствий обстрела предприятия под Белгородом со стороны ВСУ
Опубликовано фото последствий обстрела предприятия под Белгородом со стороны ВСУ

Также ВСУ обстреляли сегодня Ясиноватую ДНР. Всего за пять минут украинские военные выпустили по населённому пункту 30 снарядов калибра 155 миллиметров.

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Матвей Константинов
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