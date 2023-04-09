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9 апреля, 08:17

Опубликовано фото последствий обстрела предприятия под Белгородом со стороны ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Вознесеновка

<p>Вознесеновка после обстрела ВСУ. Фото © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vvgladkov</a></p>

Вознесеновка после обстрела ВСУ. Фото © t.me / vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа попало под обстрел Вооружённых сил Украины. В результате никто не пострадал, но повреждены два частных дома и здания сельхозпредприятия.

"В результате попадания снарядов есть повреждения в двух частных домовладениях и хозпостройках. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия — повреждены крыша и стены складского помещения. Подомовой обход продолжается", — уточнил он у себя в Телеграм-канале.

Жителей села под Белгородом на броневиках пришлось спасать из-под обстрела ВСУ

Жителей села под Белгородом на броневиках пришлось спасать из-под обстрела ВСУ

Всего неделей ранее село Вознесеновка Шебекинского городского округа уже попадало под огонь ВСУ. Лайф показал видео последствий обстрела, на котором видна воронка от снаряда всего в нескольких метрах от дома.

Андрей Бражников
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