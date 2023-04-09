Опубликовано фото последствий обстрела предприятия под Белгородом со стороны ВСУ
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Вознесеновка
Вознесеновка после обстрела ВСУ. Фото © t.me / vvgladkov
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа попало под обстрел Вооружённых сил Украины. В результате никто не пострадал, но повреждены два частных дома и здания сельхозпредприятия.
"В результате попадания снарядов есть повреждения в двух частных домовладениях и хозпостройках. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия — повреждены крыша и стены складского помещения. Подомовой обход продолжается", — уточнил он у себя в телеграм-канале.
Всего неделей ранее село Вознесеновка Шебекинского городского округа уже попадало под огонь ВСУ. Лайф показал видео последствий обстрела, на котором видна воронка от снаряда всего в нескольких метрах от дома.