Опубликовано фото последствий обстрела предприятия под Белгородом со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа попало под обстрел Вооружённых сил Украины. В результате никто не пострадал, но повреждены два частных дома и здания сельхозпредприятия.

"В результате попадания снарядов есть повреждения в двух частных домовладениях и хозпостройках. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия — повреждены крыша и стены складского помещения. Подомовой обход продолжается", — уточнил он у себя в телеграм-канале.