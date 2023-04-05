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Опубликовано 5 апреля 2023, 09:32
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Жителей села под Белгородом на броневиках пришлось спасать из-под обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Фото © T.me / "Настоящий Гладков"

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Фото © T.me / "Настоящий Гладков"

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, разрушены дома, пострадавших нет. Жителей на броневиках пришлось вывозить на безопасное расстояние, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Фото © T.me / "Настоящий Гладков"

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Фото © T.me / "Настоящий Гладков"

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Фото © T.me / "Настоящий Гладков"

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Фото © T.me / "Настоящий Гладков"

"Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние. По предварительной информации, осколками снарядов повреждены три частных домовладения и три автомобиля выбиты окна, посечены фасады и кровля", — написал он в телеграм-канале.

Аварийные и оперативные службы продолжают подворовый обход территории, подчеркнул губернатор и опубликовал фото разрушений, а также осколков прилетевших со стороны Украины снарядов.

Белгородский губернатор сообщил о разрушениях в Новопетровке после обстрела ВСУ
Белгородский губернатор сообщил о разрушениях в Новопетровке после обстрела ВСУ

Ранее Лайф показал видео последствий обстрела ВСУ села Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. На нём видна воронка от снаряда всего в нескольких метрах от дома.

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Татьяна Миссуми
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