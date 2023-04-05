Жителей села под Белгородом на броневиках пришлось спасать из-под обстрела ВСУ

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, разрушены дома, пострадавших нет. Жителей на броневиках пришлось вывозить на безопасное расстояние, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Фото © T.me / "Настоящий Гладков"

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Фото © T.me / "Настоящий Гладков"

"Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние. По предварительной информации, осколками снарядов повреждены три частных домовладения и три автомобиля — выбиты окна, посечены фасады и кровля", — написал он в телеграм-канале.

Аварийные и оперативные службы продолжают подворовый обход территории, подчеркнул губернатор и опубликовал фото разрушений, а также осколков прилетевших со стороны Украины снарядов.